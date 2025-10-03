１日、イベントステージで演目を披露するロシア人の演者。（牡丹江＝新華社配信）【新華社ハルビン10月3日】中国黒竜江省牡丹江市の綏芬河（すいふんが）口岸（通関地）で1日、美食を通じた文化交流イベントと牡丹江市全域グルメマップの発表会が行われ、食を媒体とし文化を懸け橋とする国境の祭典が幕を開けた。中国が9月15日にロシアに対しビザ免除政策を実施して以来、国境の小さな街、綏芬河では至る所に異国情緒があふれ