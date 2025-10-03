２日、「莫高学堂」親子クラスの授業風景。（敦煌＝新華社配信）【新華社蘭州10月3日】中国甘粛省敦煌市の「莫高学堂」に国慶節・中秋節連休期間（1〜8日）中、約40人の受講生が集まった。ベテラン専門家による講義から石窟見学、壁画修復の模擬体験、壁画に描かれた衣装を再現したファッションショーまで、理論と実践を融合させたカリキュラムにより、受講生らは従来型の観光における「受動的な見学者」の立場を超え、敦煌文化