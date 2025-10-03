ドル指数は小幅に低下＝ロンドン為替 ロンドン序盤、ドル指数が小幅に低下している。東京午後に９７．９５０まで上昇したあとは、下げに転じている。一時９７．７０９までの低下と小幅の動きにとどまっている。１０日線９７．８２２を挟む水準で推移している。今週は前半にドル指数が低下したが、昨日に反発したあとは方向性は落ち着いている。 ドルインデックス＝97.80(-0.04-0.04%)