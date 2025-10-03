ＥＣＢ次期総裁にオランダ前中銀総裁は適任、ラガルド氏発言＝オランダ通信 欧州中央銀行（ＥＣＢ）のラガルド総裁は６月までオランダ中銀総裁を務めていたクラース・クノット氏について、次期ＥＣＢ総裁として適任だろうと述べた。オランダ通信（ＡＮＰ）が５日公表されるポッドキャストの内容を引用して報じた。（ブルームバーグ） ※ラガルドＥＣＢ総裁の任期は２０２７年１０月までで、再任はされな