将棋の藤井聡太竜王＝名人、王位、王座、棋王、王将、棋聖＝に佐々木勇気八段が挑戦する第３８期竜王戦七番勝負第１局が３日、東京・渋谷区の「セルリアンタワー能楽堂」で行われ、後手の佐々木が３８手目を封じた。戦型は横歩取り。序盤から素早い指し回しでだったが、佐々木の２８手目は昼食休憩を挟み１１７分の長考。藤井も３１手目で１１１分、３５手目で５２分の長考をし、スローペースで進行した。佐々木は封じ手時刻の