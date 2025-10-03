Ｊ１川崎は３日までに公式サイトで、川崎市内で行う「赤い羽根共同募金」運動への協力を発表した。活動は社会福祉法人神奈川県共同募金会が２５年度に実施するもので、協力内容として「募金周知用フロンターレポスターの制作」「コラボレーション募金グッズの制作」「街頭募金活動の協力」を公表。ＭＦ大関友翔がポスターモデルとして登場し、マスコットキャラクター「ふろん太」が募金活動に協力する。発表に伴い、神奈川