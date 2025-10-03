女優・杉咲花（２８）が生放送に出演し、その衣装に注目が集まった。２日放送のＮＨＫ総合「あさイチ」（月〜金曜・午前８時１５分）にゲスト出演。ヒロインを務めた２０２０年後期の朝ドラ「おちょやん」以来、４年ぶりの「あさイチ」登場となった。前日の２日が２８歳の誕生日だった杉咲。抱負を聞かれ「やっぱり、健康に生きたいです、ハイ」とほほえんだ。番組を見たネットは「杉咲花さんの衣装が素敵。デニム可愛い」