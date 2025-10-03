大分県の宇佐、豊後高田、国東の3市が共同で整備する広域ごみ処理施設を巡って、建設地の住民が3市に対して周辺住民の安心安全を最大限考慮することなどを記した要望書を提出しました。 この施設は宇佐市と豊後高田市、国東市が宇佐市内に整備を進めているもので、供用開始は12月1日からを予定してます。しかしこの施設については、宇佐市と豊後高田市で意見が対立し、運営を担う事業者の選定方法がいまだ決まっていません。 3日