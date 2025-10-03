群馬県前橋市の小川晶市長が既婚者の男性職員と複数回、ホテルを利用していた問題で、市議会のすべての会派は3日、小川市長に対し、進退を明らかにするよう申し入れを行いました。小川市長は2日、市議会議員に対する2回目の説明を行いましたが、進退についての明言は、ありませんでした。このため、前橋市議会の各会派は3日、全会一致で小川市長に進退に対する申入書を提出しました。申入書では「自らの進退を速やかに決断して、明