７月２０日投開票の参院選で特定の候補者への投票を町職員に電子メールなどで依頼したとして、青森県警は３日、同県藤崎町の平田博幸町長（６８）を公職選挙法違反（地位利用、事前運動、法定外文書頒布）の疑いで青森地検に書類送検した。県警によると、平田町長は６月２２日〜７月１９日、職員３０人以上に対し、町長の立場を利用して特定の候補者への投票を電子メールやＬＩＮＥで依頼した疑い。平田町長は３日、報道陣に