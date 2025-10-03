ニトリは、2025年9月中旬に、定番商品170アイテムの価格の見直しを実施しました。日常生活に欠かせない定番アイテムが手にしやすい価格に「日々の暮らしを彩るアイテムを手頃な価格でそろえたい」という声に応え、毎日使う枕や寝具、家の中で使うクッションやスリッパなど、日常生活に欠かせない定番アイテムを、手にしやすい価格になっています。商品の一例・マシュマロタッチふんわりもっちり枕（P2209）7月21日から9月15日ま