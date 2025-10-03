東京から車で約2時間半。「イット！」取材班が向かったのは、物々しい雰囲気の施設。高さ8メートル、全長450メートルもの鉄製の壁に取り囲まれた群馬県の安中総合射撃場です。国体選手強化を目的に1972年に建てられたクレー射撃場で、その約250メートル先には住宅街が広がっています。そんな歴史ある射撃場が今…。群馬県環境森林部自然環境課・臼田栄慈課長：平成30年（2018年）に休場しています。（休場）もう7年というかたちに