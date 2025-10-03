9月定例岡山県議会が、きょう（3日）閉会し、トランプ関税の影響を受ける事業者への支援などを含む、総額12億2,700万円あまりの補正予算案など、16議案が可決されました。 【写真を見る】９月定例岡山県議会が閉会12億2,700万円あまりの補正予算案など可決トランプ関税の影響を受ける事業者への支援など 補正予算にはトランプ関税で影響を受ける事業者への県融資制度によるサポートや、自動車関連の事業者が新たな販路