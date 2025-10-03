メイクは最強の鎧なんだよ臨時の大家さんは大学生!? 二人っきりの同居生活が突然スタート！／ギャルと大家さん1（1）バイトも勉強もオシャレも全力投球の高校2年生・コトハ。ある日、下宿先に帰ると臨時大家として大学生の樹が現れ、突然の同居生活がスタート！ 家事スキル抜群で気遣いも完璧なハイスペック大家さんだけど、どうにも距離感がつかめなくて…。そんな彼にコトハは振り回されっぱなし。素直になれない優等生ギャルと