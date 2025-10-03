これでもかと嫁をイビリまくる毒義母に、一見優しそうだけどドケチで超自己中な夫…そのリアルすぎるストーリーが話題を呼んだ漫画『義母クエスト』。それらのエピソードがさらにパワーアップして、昨年末、漫画『義母クエストリターンズ 〜ヤバすぎる義母との負けられない30年戦争〜』として帰ってきた！【漫画】本編を読む義母が料理を作ることは一切なし!?結婚後、妻は家政婦のごとくこき使われ…前作に引き続き、『義母クエス