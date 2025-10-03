「瀬戸内国際芸術祭2025」の秋会期が始まりました。初めて参加する香川県宇多津町など14のエリアで38日間にわたって開かれます。 【写真を見る】「瀬戸内国際芸術祭2025」秋会期始まる高松港では大勢の人の列初参加の宇多津など14エリアで38日間【岡山】 大勢の人が列を作った秋会期初日の高松港です。観光客を乗せた船が島へ向かって次々と出港していきました。 初参加となる宇多津エリアでは、古い街並みが残る古街を中心