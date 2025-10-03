【その他の画像・動画等を元記事で観る】 清 竜人が、年内をもって活動の一時休止することを発表した。 ■清 竜人25現体制のラストライブはKT Zepp Yokohamaで開催 清 竜人はあらたな音楽活動へ向けての準備期間に入るため、現在進行している全ての活動を2025年末をもって一時休止する。 これに伴い、プロデューサー兼メンバーを務める一夫多妻制アイドルユニット・清 竜人25も現体制での活動を終了し、12月