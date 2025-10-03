Image:Amazon.co.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。本日2025年10月3日は、Xiaomi（シャオミ）のコンパクトスマートフォンXiaomi 15」がお得に登場しています。ライカと共同開発したトリプルカメラシステムを搭載したフラッグシップモデルですよ！■この記事で紹介している商品