広島東洋カープは３日、大瀬良大地投手が群馬県内の病院で右肘の手術を行ったと発表した。診断結果と術式は以下の通り。診断名：右変形性肘関節症術式：右肘関節授動術・関節形成術・滑膜切除術なお、今後は大野練習場でリハビリの予定。（２０２５年１０月３日）