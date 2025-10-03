１０月３日午後６時すぎ、札幌市豊平区平岸６条１４丁目で「火災報知器のベルが鳴り煙がでている」と近くにいた人から消防に通報がありました。消防によりますと、現場は２階建ての共同住宅で、内部が炎上していますが、けが人の情報は入っていないということです。現在、消火活動が続いています。