10月4日は、語呂合わせで「イワシの日」です。阿久根市では特産のイワシを、子供達に味わってもらおうと、給食でイワシの丸干しが提供されました。10月4日の「イワシの日」に合わせて3日、阿久根市の小中学校で、イワシの丸干し2800匹が提供されました。（児童）「とても旨味があって美味しい」（児童）「塩がきいていて美味しい」イワシの普及を目的に、市の職員や漁業関係者の若手15人でつくる「イワシ一家」が企画したも