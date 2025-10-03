元NMB48でシンガー・ソングライターの山本彩、元ボクシング世界チャンピオンの竹原慎二が、あす4日放送のテレビ大阪『日経スペシャル チャリキシャ！』第13弾（前11：57〜後0：57）で、2ショット自転車旅を繰り広げる。【写真多数】山本彩＆竹原慎二、チャリに乗る→夕陽バックに2ショット地元の魅力を“チャリ”で発掘するシリーズの最新作。今回は、山本と竹原の2人が秋の泉南市をチャリでめぐる。21歳の差があり、身長差は