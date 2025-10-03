2025年10月2日、韓国メディア・毎日経済は、韓国国内のコメ価格が急騰し、消費者の心理的抵抗線とされる20キロ当たり6万ウォン（約6280円）を突破したと報じた。韓国国家データ処の統計によると、5月以降コメ価格の上昇率は、5月2．4％、6月4．1％、7月7．6％、8月11％、9月には15．9％と拡大を続けている。韓国農水産食品流通公社（aT）の資料では、現在20キロ当たりの小売価格は6万7237ウォン（約7054円）で、前年同月の5万2980