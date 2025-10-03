中国の新エネルギー車（NEV）新興メーカー各社が書き入れ時となる9月の納車台数で好成績を収めました。中でも注目を集めたのが零跑汽車です。9月の納車台数は6万6657台に達し、同社として初めて月間6万台の大台を突破しました。前年同月比で約97%増、前月比でも16%超の成長となり、中国のNEV新興メーカーとして過去最高の月間記録を更新しました。零跑は9月25日に累計生産100万台を達成し、理想汽車に続く新興メーカー