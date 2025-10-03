俳優の市原隼人が３日、都内で行われた主演映画「おいしい給食炎の修学旅行」（２４日公開）完成披露舞台あいさつに武田玲奈、田澤泰粋、栄信、いとうまい子、六平直政、小堺一機、綾部真弥監督と登壇した。市原はステージに登場すると、いきなりサプライズで最初の約４分間に一人芝居。自身が今作で演じる給食マニアの教師・甘利田幸男の演技を生で披露した。「ちょっとでもお楽しみいただきたくて台本を持ってきちゃった」