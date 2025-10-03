規制改革推進会議であいさつする石破首相＝3日午前、首相官邸石破茂首相は3日、首相官邸で開かれた政府の規制改革推進会議で、人工知能（AI）で制御するロボットなどを含む「フィジカル（物理的）AI」について「先回りした規制、制度改革を進める重要性が一層高まっている」と述べた。石破政権下では最後の会議となる見通しで「引き続き規制改革を議論していただきたい」とあいさつ。無人で自動走行するトラクターなど「ロボッ