香川県を訪問している秋篠宮妃紀子さまと次女の佳子さまは、ハンセン病の療養所で、入所者らと懇談されました。【映像】入所者に寄り添う佳子さまと紀子さま10月2日から香川県を訪問している紀子さまと佳子さまは3日、高松市の大島にある国立ハンセン病療養所「大島青松園」を訪れ、亡くなった入所者の慰霊碑に拝礼されました。その後、入所者らと交流し、佳子さまは「どんなことをしていらしたんですか」と声をかけ、入所者