鹿児島市とNTTドコモビジネス（旧 NTTコミュニケーションズ）は10月3日、「次世代校務DX（デジタルトランスフォーメーション）推進に関する連携協定」を締結することを発表した。この協定は鹿児島市内の小中高等学校における業務の効率化および教育の質向上を目的としたものであり、教育現場におけるICTの活用を通じて、教職員の業務負担軽減と教育データの利活用を推進することを目的とする。協定の締結に際し、両者は共同で10月2