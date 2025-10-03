G7財務相会合で、ロシア産原油の輸入を続ける国への関税措置を含むロシアへの制裁強化に合意したことについて、加藤財務大臣は日本として大幅な関税の引き上げをする考えはないことを改めて強調しました。【映像】加藤財務大臣の発言「大幅な関税引き上げ措置については我が国においては困難であるけれども、そうしたロシアの収入を削減する取り組みとしてどういうことがとりうるのか、これについては検討していきたい」（加藤財