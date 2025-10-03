来年デビュー25周年を迎える演歌歌手の竹島宏（47）が3日、東京・渋谷区文化総合センター大和田さくらホールで公演を行った。新曲「小夜啼鳥の片思い」など22曲を披露。25周年イヤーとなる来年の目標として「しばらくアルバムを出していないので、来年はアルバムを出したい」と意気込み。さらに「30周年までに武道館でピアノ1本でコンサートするという、無謀ともいえる目標がある」と大きな野望を明かした。「はっきりと目標を