将棋の藤井聡太竜王（名人、王位、王座、棋聖、棋王、王将、23）に佐々木勇気八段（31）が挑戦する第38期竜王戦七番勝負が10月3日、東京都渋谷区の「セルリアンタワー能楽堂」で第1局1日目の対局を行い、佐々木八段が38手目を封じて指し掛けとした。あす4日午前9時頃に封じ手を開封し、対局が再開される。【映像】藤井竜王VS佐々木八段 封じ手の瞬間防衛5連覇で「永世竜王」の資格獲得を目指す藤井竜王と、2期連続挑戦で初戴冠