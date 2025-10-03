ＮＨＫの音楽番組「ＳＯＮＧＳ」が２日、放送され、１９８５年にデビューし、今年デビュー４０周年となる斉藤由貴（５９）、南野陽子（５８）、浅香唯（５５）の３人が出演した。斉藤は、８５年２月に「卒業」で歌手デビュー。同年４月、「スケバン刑事」で連続ドラマに初主演した。この日は、初代「スケバン刑事」の斉藤、二代目の南野、三代目の浅香の歴代女優が勢ぞろい。斉藤はトーク部分は大胆な花柄プリントが美しいワン