みずほフィナンシャルグループ（ＦＧ）傘下の投資会社、みずほイノベーション・フロンティアは３日、科学技術分野のコンサルティングを手がけるリバネス（東京）と合弁会社を設立したと発表した。みずほの取引先の中堅・中小企業と、医療やロボットなどの最先端技術「ディープテック」に強みを持つリバネスの支援先企業の連携を促し、新規事業につなげる。新会社はネストブルーで、リバネスが５１％、みずほ側が４９％出資する