熊本市動植物園が飼育しているアフリカゾウの「マリー」と「エリ」。推定で45歳と44歳の2頭が健康に暮らせる理由は、阿蘇の雄大な草原にあるといいます。 【写真を見る】推定40代で肥満知らず？全国の動物園が注目するゾウの“腸活”健康の秘密は「草原」にあり 10月3日、阿蘇西小学校の児童たちがゾウに与えていた草は「ただの草」ではありません。 前日に児童自ら刈り取った、阿蘇市の草原に生い茂るススキなどの野草