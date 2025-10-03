広島は３日、大瀬良大地投手が右肘の手術を受けたことを発表した。右腕はこの日、群馬県内の病院で『右肘関節授動術、関節形成術、滑膜切除術』を受けた。『右変形性肘関節症』と診断を受けて、手術に踏み切った。中学時代、２０年９月、２３年１０月に続いて、右肘の手術を受けるのは今回で４度目となった。今季２３試合に登板し、７勝９敗で防御率３・４８。９月２１日に登録抹消されていた。今後は大野練習場でリハビリを