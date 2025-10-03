演歌歌手竹島宏（47）が3日、東京・渋谷区文化総合センターで、来年の25周年を念頭に置いた“プレ25周年”コンサートを開催した。今年6月発売の新曲「小夜啼鳥の片思い」やヒット曲「プラハの橋」「サンタマリアの鐘」など22曲を披露。昼夜2公演で計1400人のファンを魅了した。開演前の取材では自身で考案したというキャッチフレーズ「ロマンティック歌謡」を披露。「来年で25周年ですが、これまでキャッチフレーズをいただいたこ