【モデルプレス＝2025/10/03】Mrs. GREEN APPLEがパーソナリティを務めるニッポン放送ラジオ「Mrs. GREEN APPLEのオールナイトニッポンGOLD」が、10月10日22時より放送されることが決定。オールナイトニッポンパーソナリティを務めるのは今回が初となる。【写真】ミセス主催イベント、大森元貴が込めた想い◆Mrs. GREEN APPLE「オールナイトニッポンGOLD」パーソナリティに決定様々なジャンルのパーソナリティがお届けする、毎週金