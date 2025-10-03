9月19日、妻の林家パー子（77）と暮らしていたマンションが火災に見舞われた林家ペー（83）。落語家の林家たい平（60）は10月2日、そんなペーを支援するためにチャリティーイベントを開催すると公式サイトで発表した。主催を務めるたい平のブログによるとまず10月20日に松村邦洋（58）や桂米助（77）らを呼び、東京・浅草の東洋館で寄席を開催。続いて11月4日に、東京・品川のきゅりあん大ホールで岩崎宏美（66）やテリー伊藤（75