お笑いコンビ・千鳥がMCを務める『チャンスの時間』（ABEMA）の#332が5日に放送される。今回の#332では、「私が一番カワイイ」と豪語し、“令和のエース”となる強いハートを持ったアイドルを発掘する企画「第5回 私が一番カワイイ オーディション」を開催する。【写真】次代を担うアイドルが集結したオーディションの様子審査員は大悟とピン芸人・AMEMIYAに加え、お笑いコンビ・レインボーの池田直人が初参加。過去オーディシ