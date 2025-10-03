今年10回目の実施となった高知県民総幸福度のアンケート調査結果などを振り返り、県民の幸せについて考える「しあわせ推進サミット2025」が高知市で開かれました。一般社団法人しあわせ推進会議と土佐経済同友会が、高知らしい豊かさを見える化して自治体の政策などに活かしてもらおうと、2012年から行っているGKH（高知県民総幸福度）。10月3日、高知市のかるぽーと四国銀行ホールで開かれた「しあわせ推進サミ