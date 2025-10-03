大阪マーヴェラスが３日、大阪市役所で表敬訪問を行った。田中瑞稀主将、竹嶋優子ＧＭらが参加し、横山英幸市長に昨季の結果やチームの現状を報告した。２０２４―２５シーズンは、ともに大阪を本拠とするサントリーと男女で初代ＳＶリーグ覇者となり、横山市長は「大阪市民にとってこれ以上ないほどのうれしいニュース」と両チームの功績をたたえた。１０月１０日の開幕戦は、１３日に閉幕する大阪・関西万博から車で１０分程