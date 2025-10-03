大同生命ＳＶリーグ初代王者のサントリーが３日、大阪市役所で市長表敬訪問を実施した。２４日開幕の２０２５―２６シーズンから、チーム最年少主将を任されている高橋藍と、喜入祥充副主将らが参加した。横山英幸市長は「超一流の選手を身近で感じられるというのは市民にとってプラスしかない」と活躍を喜んだ。昨季はリーグ１位の観客動員数となる約１０万人を記録し、バレーボール界を盛り上げた。今季はホームゲームは全て