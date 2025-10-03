国内有数の生産量を誇る愛媛県の真珠を集めた「パールフェア」が高知市で始まりました。高知市のかるぽーと龍馬学園イベントホールで10月3日から始まった「JFえひめパールフェア」。国内有数の生産量を誇る愛媛県宇和島産の真珠の魅力を知ってもらおうと愛媛県漁協が企画する恒例のイベントです。会場には、宇和島産の中でも品質の高いブランド真珠「HIME PEARL」を中心に約3000点、総額5億円の真珠製品が