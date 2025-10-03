人気子育てチャンネル『【朝食べない子】イライラせず愛情を伝える方法とは？不登校・こだわりの強い子への接し方』にて、思春期の子育てアドバイザー・道山ケイ氏が朝食を食べたがらない子どもへの対応について自身の見解を語った。道山氏は、相談者から寄せられた「朝食を食べると戻しそうと言って食べない」「愛情バロメータも上げたい」といった悩みに答える形で、「無理やり頑張って食べさせてしまうと、いい結果