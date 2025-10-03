米生成AI企業パープレキシティのアプリのアイコン＝2024年1月（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】生成人工知能（AI）の検索サービスを展開する米新興企業パープレキシティは1日、ワシントン・ポスト紙など米欧の大手メディア7社と提携したと発表した。月額5ドル（約740円）の新ニュースサービス「コメットプラス」に記事の提供を受け、閲覧数などに応じて各社に売り上げを配分する。パープレキシティを巡っては、記事を無