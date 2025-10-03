長野県警は3日、同県大鹿村の山林で、キノコ採りから帰ってこない同村の農業平瀬哲夫さん（78）を捜索し、遺体で発見した。顔や首に複数の引っかかれた痕があり、クマに襲われたとみて調べる。平瀬さんは2日午前に単独で入山したとみられ、午後に友人から「帰ってこない」と110番があった。県警などが3日早朝から約30人態勢で捜索し、山の斜面で発見した。現場はJR飯田線伊那田島駅から東約13キロの鹿塩川付近。県警は「複数