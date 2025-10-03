３日午後１時３５分頃、宮城県栗原市栗駒文字の山中で、男女４人グループのメンバーから「仲間の女性がクマに襲われたようで、けがをしている」と１１０番があった。県警などによると、７０歳代の女性が救助されたが心肺停止状態という。また、同じグループの女性１人と連絡が取れない状況で、県警などが捜索を続けている。栗原市などによると、４人はキノコを採りに山に入り、別々の場所で行動していたという。現場は荒砥沢ダ