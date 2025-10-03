ダルビッシュは無念の表情を浮かべた(C)Getty Images現地時間10月2日、パドレスのダルビッシュ有は、敵地リグレーフィールドで行われたカブスとのワイルドカードシリーズ第3戦に先発登板し、メジャー移籍後最短となる1回0/3（21球）で4安打2失点、1三振1死球。チームも1-3と競り負け、1勝2敗で2年連続の地区シリーズ進出とはならなかった。【動画】ドジャースとパドレスの一戦で“乱闘”騒ぎ両軍の指揮官が激昂で退場初回を