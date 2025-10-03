高知市のデパートでは、早くもおせちの予約販売が10月4日から始まります。■井手上アナウンサー「高知市の高知大丸では明日からおせちの予約販売が始まります。物価高の影響で節約志向が高まるなか、どんなおせちが人気？」高知大丸では例年より1か月以上前倒しして、10月4日から東館地下1階の総合カウンターでおせちの予約販売が始まります。今年は県出身の酒場詩人・吉田類さんが監修したおつまみのおせちや、