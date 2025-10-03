Coltテクノロジーサービスは10月1日、イーサネット接続サービス（Colt Ethernet）のアクセス回線としてNTT東日本・NTT西日本が提供する、ビジネスネットワークサービス「Interconnected WAN」を活用することにより、これまでの都市部中心のサービスから、全国でサービス展開が可能になったと発表した。同サービスは今年12月1日より提供開始予定。「Interconnected WAN」を活用した、Coltイーサネット接続サービスのイメージ○「Col